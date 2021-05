Incendiu, in ziua de Paste, la un apartament din Constanta In aceasta noapte a primei zile de Paste salvatorii au fost solicitati sa intervina la etajul IV al unui bloc de pe bulevardul Tomis din Constanta. Solicitantul a apelat la pompieri chemandu i la blocul TD10.Nu au fost anuntate victime dar pentru orice eventualitate la locul incendiului pe langa echipajul de stins incendii a mai fost trimis si o ambulanta SMURD cu echipaj medical de prim ajutor. Sursa foto: Arhiva ZIUA de Constanta ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

