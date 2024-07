Incendiu în Vlaicu: a luat foc o bucătărie de la etajul 8 Un incendiu a izbucnit intr-un apartament dintr-un bloc turn de pe strada Predeal din municipiul Arad. Totul a pornit de la o tigaie uitata pe foc. „Intervin pompierii militari ai Detașamentului Arad cu trei autospeciale de stingere, o autospeciala de intervenție și salvare de la inalțimi, descarcereare ușoara și doua ambulanțe SMURD. Intervenția este in […] The post Incendiu in Vlaicu: a luat foc o bucatarie de la etajul 8 appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

