- Incendiu, luni la Atrium Mall din Arad, acolo unde tavanul unui magazin de haine ar fi luat foc. “Intervine Detașamentul de pompieri Arad cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, o autospeciala cu modul pentru descarcerare, autoscara S42, și un echipaj SMURD. Nu sunt inregistrate victime.…

- Pompierii au fost solicitați astazi la doua incendii de vegetație in județul Arad. Primul incendiu, semnalat puțin dupa ora 14:00 in Zimandu Nou, a fost infruntat de o autospeciala de stingere cu apa și spuma, cu sprijin din partea SVSU Zimandu Nou, și a fost stins in limitele la care a fost gasit,…

- Pompierii au fost nevoiti sa intervina putin dupa miezul noptii de duminica spre luni. Un incendiu a izbucnit la o cladire din incinta garii CFR din municipiul Arad. S-a stabilit ca cel mai probabil o tigara a fost factorul declansator. In jurul orei 00:30, pompierii militari aradeni au fost solicitați…

- Sapte trenuri de calatori au inregistrat, pana miercuri la ora 10:00, o intarziere totala in graficul de circulatie de 436 de minute, din cauza avariei la reteaua nationala Enel, in partea de vest a tarii, a transmis azi intr-un comunicat de presa compania CFR SA. „Din cauza deranjamentului la reteaua…

- Mai multe echipaje de pompieri din judetul Arad au intervenit dupa-masa in localitatea Avram Iancu, unde a izbucnit un incendiu la anexele unei gospodarii. Focul a afectat si acoperisul casei. In jurul orei 14.00 pompierii aradeni au fost solicitați sa intervina pentru localizarea și lichidarea unui…

- Situatie periculoasa la iesirea din municipiul Arad spre localitatea Sofronea. Un incendiu de vegetatie uscata a cuprins baloti de paie si risa sa se propage si la culturile agricole din zona. In aceste momente, pompierii intervin cu forțe și mijloace ale Detașamentului Arad, doua autospeciale de stingere,…

- Incendiu la locomotiva unui tren de marfa in județul Hunedoara. Pompierii din Petroșani și Baru au intervenit, precum și un echipaj SMURD, mecanicul locomotivei a fost ranit in incercarea de a stinge incendiul. ISU Hunedoara a intervenit la un incendiu izbucnit la locomotiva unei garnituri de tren de…

- ALARMA… Pompierii hușeni au intervenit in aceasta dupa-amiaza pentru stingerea unui incendiu care a cuprins un autoturism din localitatea Rașești, comuna Dranceni. Focul era cat pe ce sa se extinda la o anexa gospodareasca, dar și la gardul din lemn al locuinței. „Secția de pompieri Huși a intervenit…