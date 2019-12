Incendiu în Timiș. Ce au distrus flăcările Pompierii au fost chemați sa intervina de urgența la un incendiu care a cuprins un garaj, in localitatea Criciova, sat Cireșu. Flacarile amenințau sa se extinda la un imobil invecinat. The post Incendiu in Timiș. Ce au distrus flacarile appeared first on Renasterea banateana . Citeste articolul mai departe pe renasterea.ro…

Sursa articol: renasterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii aradeni au fost solicitați, in weekend, in aproape 100 de misiuni. Ei au stins cinci incendii, dintre care unul a avut consecințe grave. The post Incendiu devastator, accident cumplit și alte misiuni grele pentru pompierii din vestul țarii appeared first on Renasterea banateana .

- Un incendiu s-a produs astazi la acoperișul unei case din localitatea Maguri, din Timiș. Acoperișul casei a ars pe o suprafața de 150 de metri patrați. Pompierii au salvat zece pisici, doi caini și alte bunuri.La locul intervenției s-au deplasat de urgența trei autospeciale de stingere, o autospeciala…

- Pompierii au fost chemați de urgența la Lugoj, pe strada Viorelelor. Au ajuns acolo 17 pompieri cu 3 autospeciale. Polițiștii au sosit și ei in zona. The post Incendiu la o gospodarie din Lugoj. Casele invecinate, in pericol! appeared first on Renasterea banateana .

- In mijlocul unor localitați sau in afara acestora, zeci de conace din județul Timiș iși poarta istoria, mai mult sau mai puțin cunoscuta. The post Povestea conacului cu nume de domnița, distrus in incendiu, reconstruit și abandonat appeared first on Renasterea banateana .

- O cabana situata pe strada Caprioarei din localitatea Vatra Dornei a ars noaptea trecuta. Incendiu a pornit in jurul orei 21.00. Focul a fost observat abia dupa ce se generalizase. Pompierii s-au luptat zece ore cu flacarile, mai ales ca era pericolul sa se extinda la fondul forestier din apropiere,…

- Pompierii din Caras-Severin a fost alertați printr-un apel 112, referitor la un incendiu de padure care se manifesta la litiera duii din zona unitatii administrativ teritoriale Cornereva. La fața locului s-a deplasat de urgența o autospeciala de prima intervenție cu ... The post Ard padurile din vestul…

- Un incendiu violent a izbucnit, in aceasta dimineata, la imobil situat in Timisoara, pe strada... The post Incendiu violent la Timisoara. Casa cuprinsa de foc. Pompierii intervin cu patru autospeciale. Video appeared first on Renasterea banateana .

- Judecatorii de la Curtea de Apel Constanta se vor pronunta azi in apelul dosarului in care George Karam, fostul patron al restaurantului Beirut din Constanta distrus de un incendiu, in data de 5 aprilie 2014 , a fost condamnat, in prima instanta, la zece ani de detentie. Oricare va fi decizia de azi,…