Incendiu in Slava Rusa. Pompierii suspecteaza ca focul ar fi fost pus intentionat (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu la o pensiune a izbucnit localitatea Dunavatul de jos, judetul Tulcea. Incendiul a fost localizat si se lucreaza pentru lichidarea acestuia. Din fericire nu sunt persoane ranite.In jurul orei 17:00, salvatorii Detasamentului de pompieri Tulcea au fost solicitati sa intervina pentru limitarea…

- A fost nebunie totala noaptea trecuta in Constanta si Mamaia.Trei accidente cu masini rasturnate si sase oameni care au avut nevoie de ajutor medical de specialitate.Primul a avut loc, in Mamaia Nord, in jurul orei 20.00.Masina, din motive necunoscute, s a asezat exact cu rotile in sus, in zona cunoscuta…

- Un accident rutier intre o autoutilitara si un autoturism a avut loc pe DN 22. In urma impactului a rezultat vatamarea corporala usoara a doi pasageri din autoturism.Astazi, in jurul orei 16.40, un barbat de 63 de ani a condus o autoutilitara pe DJ 226, dinspre orasul Navodari catre municipiul Constanta…

- Pompierii tulceni intervin in localitatea Patlageanca pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la o locuinta. 12 salvatori intervin cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma si un echipaj SMURD.Detasamentul de pompieri Tulcea intervine in localitatea Patlageanca pentru limitarea…

- Un barbat in varsta de 62 de ani si a pierdut viata in aceasta dimineata, in urma unui incendiu localizat in localitatea tulceana Sarichioi. Potrivit informatiilor oficiale, cauza probabila a incendiului a fost o tigara.Potrivit autorit 39;ilor tulcene, in jurul orei 05:05, prin intermediul numarului…

- Cinci echipaje ISU, doua echipaje SPSU, doua echipaje medicale au participat la localizarea incendiului. Sapte persoane s-au autoevacuat, o persoana cu escoriatii a fost transportata la spital, o alta a fost intoxicata usor cu fum, iar o persoana a facut un atac de panica. Echipajele de interventie…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au confiscat in ultimele zile peste 200 kg de peste diferite specii, pentru care patru cetateni romani nu detineau documente de provenienta sau erau pescuite cu incalcarea conditiilor prevazute in permis. In data de 20.03.2020, politistii de frontiera…

- Cu putin timp in urma, in jurul orei 18:20, salvatorii Detasamentului de pompieri Tulcea au fost solicitati sa intervina in localitatea Niculitel, pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la o anexa gospodareasca magazie de lemne .La fata locului au intervenit opt pompieri cu o autospeciala…