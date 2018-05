Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit, luni, la un autoturism pe strada Padurea Craiului din Sectorul 3 al Capitalei si s-a extins la inca o masina. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale, fara a fi inregistrate victime. "Intervin doua autospeciale de stingere si descarcerare. Incendiul s-a manifestat…

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov, incendiul a izbucnit la etajul al treilea al unui bloc cu 10 etaje de pe strada Ramnicu Valcea, din Sectorul 3. Fumul dens a patruns pe holul blocului si in unele apartamente, iar opt persoane, printre care si doi copii, au…

- Update 2! Din pacate, copilul de doar doi ani a decedat la spital, dupa efectuarea manevrelor de resuscitare. Update 1! Potrivit ISU Argeș, nu mai sunt alte victime ale incendiului. Copilul este in stop cardio-respirator și se fac manevre de resuscitare. Pompierii intervin in continuarea pentru stingerea…

- Un barbat de 65 de ani a murit, sâmbata noaptea, în timp ce participa la slujba de Înviere, acesta fiind prezent la o biserica din Sectorul 6 al Capitalei, potrivit ISU București-Ilfov. "La biserica din aleea Parva, un barbat în vârsta de 65 de ani care a suferit un…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj a fost anuntat prin 112 de catre un participant la trafic ca pe DN 66, in Defileul Jiului, o caprioara s-a refugiat de lupi sau caini in apele raului Jiu.

- Un barbat si-a pierdut viata in noaptea de luni spre marti, intr-un incendiu izbucnit intr-o locuinta din judetul Constanta, trupul acestuia fiind gasit carbonizat de pompieri. De asemenea, casa in care barbatul locuia a fost distrusa in totalitate. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului…