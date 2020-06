Incendiu în satul Moișa In aceasta noapte, in jurul orei 00:10, ISU Mureș a fost solicitat sa intervina la la un incendiu anexa gospodareasca in localitatea Moișa. S-au deplasat și au intervenit pentru stingere pompierii militari de la Detașamentul Targu Mureș și SVSU Glodeni, incendiul a fost stins inainte ca acesta sa se propage la casa de locuit. Au ars aproximativ 1000 de baloți de paie. In jurul orei 07:30... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

