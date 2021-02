Incendiu în Războieni: O bătrână de 79 de ani a fost găsită carbonizată O batrana in varsta de 79 ani, din localitatea Razboieni, a fost gasita carbonizata in locuinta sa care a fost cuprinsa, sambata seara, de un incendiu. Potrivit ISU Neamt, pompierii voluntari care au sosit primii la locul interventiei au constatat ca incendiul se manifesta la o bucatarie de vara. „In interiorul anexei a fost gasita carbonizata o femeie de aproximativ 79 de ani. Fortele de interventie au lichidat incendiul”, au declarat reprezentantii ISU Neamt. La locul solicitarii s-au deplasat pompierii din cadrul Detasamentului Piatra-Neamt cu doua autospeciale pentru stingere si o ambulanta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

