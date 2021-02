Incendiu în Piața 700 din Timișoara Un incendiu violent a cuprins, azi noapte Piața 700 din Timișoara. Pompierii au intrat in alerta, azi noapte, in jurul orei 2,20, dupa un apel la 112. Flacarile au izbucnit in sectorul pieței de flori. Conform primelor informații, a fost distrus o parte din acoperiș. Vom reveni cu amanunte. Articolul Incendiu in Piața 700 din Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

