- In aceasta dupa-masa, pompierii militari de la Detașamentul Reghin au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit in localitatea Suseni. O casa de circa 80mp -o bucatarie de vara- a ars in totalitate, cu pericol de propagare la vecinitați, dar fara victime din fericire, informeaza ISU Mureș.…

- Un autoturism s-a rasturnat in afara parții carosabile in localitatea Bezid, langa lac, cu o persoana posibil incarcerata. Intervin pompierii militari de la Punctul de lucru Sovata și Serviciul de Voluntari pentru Situații de Urgența din Sangeorgiu de Padure, informeaza ISU Mureș. Accident langa lacul…

- Un incendiu a izbucnit azi in jurul orelor 14 in localitatea Jacu din comuna Albești. Au intervenit pompierii militari de la Detașamentul Targu Mureș, venind in ajutorul celor de la Garda Miercurea Nirajului, informeaza ISU Mureș. Foto arhiva I Incendiu la Jacu at Sursa articolului: Incendiu la Jacu…

- In localitatea Idicel Padure din comuna Brancovenești arde o anexa pe o suprafața de 30mp. Pompierii de la Detașamentul Reghin și cei de la Serviciul de Voluntari pentru Situații de Urgența au reușit sa localizeze focul. Nu exista pericol de propagare la casa de locuit, iar acum pompierii lucreaza la…

- Pe strada Principala din Vatava arde un fanar, cu pericol de propagare la casa! La locul intervenției intervin pompierii militari de la Detșamentul de pompieri din Reghin, de la Punctul de lucru Deda și de la Serviciul Voluntari pentru Situații de Urgența Vatava.Au intervenit și pompierii de la Serviciul…

- Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) ,,Horea" al județului Mureș au intervenit marți, 10 noiembrie, pentru gestionarea unui incendiu la o casa de locuit din localitatea Sanvașii, comuna Galești. Casa de chirpici de aproximativ 80 de metri patrați a fost cuprinsa de flacari,…

- Un incendiu ce se manifesta generalizat intr-o locuința de 20mp pe strada Mierlei din localitatea Raciu a fost lichidat cu succes. Pentru stingere au intervenit pompierii militari de la Punctul de lucru Raciu, Secția Sarmașu și Serviciul de Voluntari pentru Situații de Urgența Raciu. "Forțele se intorc…

- In aceasta seara a izbucnit un incendiu la acoperișul unei cabane din localitatea Sacadat, pe strada Principala. Cabana de 100mp arde generalizat, pompierii militari de la Punctul de lucru Sovata și de la Serviciul de Voluntari pentru Situații de Urgența Sovata respectiv Eremitu intervin pentru stingere.…