Stiri pe aceeasi tema

- Este cunoscuta in calitate de model, influencer și concurenta in cadrul unor show-uri TV. Larisa Udila a reușit sa adune o comunitate impresionanta de urmaritori pe Instagram, pe care ii ține la curent cu evenimentele importante din viața sa. Recent, bruneta a dezvaluit ca și-a cumparat un apartament…

- Celebrul cantareț de manele are tot ce-și dorește atat pe plan profesional, cat și personal. Talentul sau l-a facut nu doar celebru, ci i-a adus și mulți bani. O parte din sumele caștigate i-a investit in mașini de lux.

- Mirela Vaida se poate considera o femeie extrem de norocoasa, atat in plan profesional, cat și in viața personala. Blondina este una dintre cele mai reputate vedete de televiziune din Romania și se bucura de o familie fericita și unita. Recent, Mirela și Alexandru Vaida au implinit 13 ani de casnicie.…

- Bianca Dragușanu, declarații neașteptate la adresa Danei Budeanu. Bianca Dragușanu este una dintre cele mai controversate prezențe feminine din showbizu-ul romanesc. Vedeta este cunoscuta pentru intervențiile sale estetice, iar ulterior a devenit o femeie de succes. Recent, frumoasa blondina a vorbit…

- Laura Cosoi și-a indeplinit una dintre marile sale dorințe, aceea de a avea o casa impreuna cu soțul ei, in Maremureș, locul in care și-a botezat și cele trei fetițe. Vedeta s-a indragostit de aceasta regiune și a hotarat sa-și cumpere o locuința.

- Laura Cosoi e casatorita cu Cosmin Curticapean din anul 2015 și au trei fetițe. Recent, actrița și soțul au decis sa faca o investiție majora, și-au cumparat o casa in Maramureș, zona pe care ei o indragesc mult. Intr-un interviu pentru playtech.ro , vedeta a spus ce planuri are cu locuința. Laura Cosoi,…

- Jasmine a fost una dintre cele mai celebre dansatoare din buric din Romania, dar a disparut din lumina reflectoarelor in ultimii ani. Recent, acesata a revenit in atenția publicului și a facut mai multe dezvaluiri intr-un interviu pentru Antena Stars. Blondina a marturisit ca a fugit de acasa de la…

- Bianca Dragușanu e o femeie foarte credincioasa, iar vedeta a marturisit la Antena Stars ca in fiecare duminica merge la biserica alaturi de fiica ei. Recent, cele doua au merg chiar in biserica unde Gigi Becali a adus o icoana facatoare de minuni. Blondina susține ca așteapta ca acum in viața ei sa…