- Panica intr-un bloc situate pe strada Decebal din municipiul Iasi. Tabloul electric de pe casa scarii a luat foc si a fost nevoie de interventia pompierilor pentru stingerea focului. La fata incidentului au intervenit doua autospeciale de interventie si stingere de la Detasamentul 2 de Pompieri Iasi…

- In urma cu puain timp a izbuncit un incendiu in municipiul Iași. Din primele informații obținute de catre reporterii BZI, se pare ca o casp a fost cuprinsa de flacari pe strada Fundac, zona Bucium. La fața locului intervin in aceste momente 2 autospeciale de intervenție și stingere cu apa și spuma,…

- In noaptea de vineri, 6 ianuarie, a avut loc un incendiu in municipiul Iași. Din primele informații furnizate de catre reporterii BZI, se pare ca doua mașini au ars in zona capat CUG. Pompierii ajunși la fața locului au concluzionat ca flacarile au pornit din cauza unui scurtcircuit electric, ce a dus…

- ULTIMA ORA… Inca de la primele ore ale dimineții, pompierii vasluieni au fost solicitațI sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuința tip duplex de pe strada Eroilor din municipiul Vaslui. La aceasta ora, se intervine pentru stingerea incendiului care se manifesta la mansarda și…

- In urma cu puțin timp a izbucnit un incendiu in municipiul Iași. Din primele informații obținute de catre reporterii BZI se pare ca alarma s-a dat langa Spitalul de Recuperare. UPDATE: Pe surse: EON, vinovat de incendiul de la sala de fitness? Saptamana trecuta EON a avut o interventie la panourile…

- In urma cu puțin timp a izbucnit un incendiu in municipiul Pașcani, strada Vatra. Din primele informații deținute de reporterii BZI, se pare ca o casa a fost cuprinsa de flacari. La fața locului s-au deplasat din cadrul Secției de Pompieri Pașcani doua autospeciale de intervenție și stingere și un echipaj…

- In urma cu puțin timp a izbucnit un incendiu in municipiul Iași, pe strada Pantelimon Halipa, langa Policlinica Sportiva. Din primele informații deținute de reporterii BZI, se pare ca un container cu deșeuri a fost cuprins de flacari. UPDATE: Echipajele de intervenție și stingere au constatat ca incendiul…