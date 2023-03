Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Arad intervin de urgența la un incendiu izbucnit in interiorul fostei fabrici Indagrara. Ard deșeurile menajere. Intervin pompierii... The post Incendiu in cladirea fostei fabrici Indagrara. A luat foc gunoiul appeared first on Special Arad…

- O femeie de 95 de ani, din comuna Nanesti, a murit, luni dimineata, dupa ce locuinta a luat foc din cauza jarului cazut din soba, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- O femeie de 66 de ani a decedat intr-un incendiu care i-a cuprins casa, in comuna bihoreana Salard, potrivit Agerpres.''In seara zilei de miercuri, 25 ianuarie, in jurul orei 19,35, un localnic din Salard sesiza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Crisana" al judetului Bihor cu privire la producerea…

- Patru autoturisme parcate pe o strada din municipiul Buzau au fost avariate, miercuri, de un copac doborat de vant, informeaza Inspectoratul judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU). Potrivit sursei citate, cinci pompieri au intervenit pentru degajarea zonei. „In urma conditiilor meteo anuntate de…

- Motorul unui tren de calatori, care circula pe ruta Timisoara-Resita, s-a aprins joi in zona localitatii Ghertenis, din comuna Berzovia, focul fiind stins de catre conductorul trenului, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Caras-Severin, potrivit Agerpres.In garnitura se aflau aproximativ…

- O conducta de gaz a fost sparta, miercuri seara, pe o strada din municipiul Focsani, traficul pietonal si rutier in zona fiind restrictionat pana la remedierea defectiunilor, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un incendiu a izbucnit, duminica, intr-un apartament al unui bloc situat pe strada Calugareni din municipiul Bacau, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…