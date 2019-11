Incendiu in Mangalia. Unde au fost chemati pompierii si pentru ce Un incendiu a fost anuntat, in urma cu cateva minute, la telefonul de urgenta 112 al Dispeceratului integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta.Apelantul a comunicat salvatorilor ca focul a izbucnit la un apartament situat, in municipiul Mangalia, pe strada Portului, la blocul H9.La locul indicat au fost trimise, de la Detasamentul din localitate, o autospeciala de stins incenddii cu apa si spuma si o ambulanta SMURD.Sursa foto: Arhiva ZIUA de Constanta ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

