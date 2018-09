Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta seara sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit in localitatea Ovidiu. Din primele informatii mai multe cabluri electrice au fost cuprinse de flacari, iar focul ameninta…

- Un incendiu a izbucnit in urma cu puțin timp, in jurul orei 14:30, in localitatea Bața, comuna Petru Rareș, la aproximativ 12 kilometri de Dej. Din primele informații, incendiul se manifesta violent la o casa de locuit, iar flacarile s-au extins la un alt imobil din imediata apropiere. Pompierii deplasați…

- Un incendiu a izbucnit la Siraj luni dupa-masa. Pompierii au mers la fata locului cu mai multe autospeciale de stingere. Au fost trimise si echipaje de prim-ajutor. Se pare ca un stand a fost cuprins de flacari. Revenim cu informatii.

- O autoutilitara a luat foc joi seara in localitatea Ciuguzel. Șase pompieri subofițeri au intervenit pentru stingerea ei. Conform ISU Alba, joi in jurul orei 19:20, in localitatea Ciuguzel, comuna Lopadea Noua a luat foc o autoutilitara. Șase subofițeri din detașamentul Aiud au intervenit pentru stingerea…

- Pompierii se deplaseaza in aceste momente pe Autostrada A2 pentru lichidarea unui incendiu de miriste.Flacarile au cuprins miristea din apropierea autostrazii. Soferii trebuie sa fie atenti deoarece fumul dens se indreapta spre autostrada. ...

- Pompierii au intervenit in cursul diminetii de sambata pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o fabrica de peleti din localitatea Barsesti, informeaza Inspectoratului Judetean pentru Situatii de...