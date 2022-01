Incendiu in localitatea Comana, judetul Constanta. Intervin…

Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina in aceasta dimineata sa intervina in localitatea Comana, judetului Constanta. Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea un incendiu a cuprins o casa de pe strada Steagului. Misiunea este in dinamicaSursa foto: Facebook IGSU ...