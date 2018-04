Incendiu in judetul Constanta. Pentru ce au fost solicitati pompierii de la ISU Dobrogea

Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in zona statiunii Neptun din judetul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea, din primele informatii ar fi vorba de sapte victime, una fiind incarcerata. Spre locul accidentului se indreapta mai multe ambulante SAJ, SMURD si Descarcerare. UPDATE: Potrivit…

- Pompierii intervin in aceste momente in comuna Mihai Viteazu din judetul Constanta. Un accident rutier s a produs in urma cu putin timp. Pompierii ISU Dobrogea asigura zona in urma scurgerilor de combustibil. ...

- COD GALBEN - In intervalul 19.03.2018 ora 11:00 – 20.03.2018 ora 16:00 pe raurile din bazinele hidrografice: Tur – bazin inferior (judetul Maramures), Barau – bazin inferior (judetul Bihor), Nera – bazin mijlociu si inferior (judetul Caras Severin), Olt (curs mijlociu si inferior) – judetele:…

- Incendiu groaznic in judetul Constanta, mai precis in comuna Ciocarlia, joi seara! Au intervenit pompierii, dar si Serviciul Judetean de Ambulanta, fiind depistate doua persoane carbonizate! O casa a fost mistuita de flacari. Potrivit replicaonline.ro, in incendiu au pierit doi barbati - de…

- Un tragic eveniment a avut loc putin inainte de miezul noptii, la Ciocarlia de Jos, judetul Constanta.Acolo, din cauze necunoscute, o casa a luat foc, si o persoana a fost gasita carbonizata, si o alta este data disparuta banuindu se ca ar fi prinsa sub peretii imobilului, care partial s a prabusit.La…

- O senilata intervine in aceste momente, in comuna Pestera, judetul Constanta, pentru a prelua un copil de 8 luni. Potrivit ISU Dobrogea, bebelusul are temperatura mare. Acesta va fi transportat la Spitalul din Medgidia.Tot din comuna Pestera, salvatorii au mai preluat doi pacienti.Sursa: ISU Dobrogea…

- Senilatele din judetul Constanta intervin astazi la mai multe cazuri de urgente medicale. Astfel, senilata Baneasa intervine astazi in Dobromir Vale la o femeie insarcinata, aflata la a treia nastere.De asemenea, senilata Valea Dacilor intervine la Ciocarlia de Sus tot la o femeie insarcinata. Potrivit…

- La aceasta ora este in curs de desfaturare o operatie dramatica la Bugeac, in apropiere de Ostrov, judetul Constanta.Acolo, ssenilata de la Baneasa cu doi paramedici de la ISU Dobrogea, o asistenta si un ambulantier de la centrul de permanenta Baneasa, au plecat pentru a prelua un barbat dn localitatea…