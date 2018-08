Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de astazi, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Sibiu impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Alba Iulia au efectuat un numar de 24 de perchezitii…

- Un accident ce putea avea consecinte deosebit de grave s-a petrecut, azi, pe strada Artarului din Cluj-Napoca. Un șofer a izbit o cunducta de gaze și a fugit de la locul accidentului. Conform reprezentantilor politiei conducta s-a fisurat, dar nu exista pericolul producerii unei explozii. Exista insa,…

- Un barbat in varsta de 65 de ani, din comuna clujeana Aghireșu, a ajuns astazi la spital, ranit grav, dupa ce a cazut in cap de la o inalțime de patru metri. Accidentul s-a petrecut pe un șantier de pe strada Oașului din Cluj-Napoca. Barbatul, care este pensionar, ar fi mers sa iși ajute cumnatul angajat…

- Marți seara, in jurul orei 19:30, pe strada Oasului din Cluj-Napoca, s-a produs o coliziune intre un autovehicul si o motocicleta. In urma impactului, motociclistul, un barbat, in varsta de 32 de ani, din Cluj-Napoca, a decedat. Autovehiculul era condus de catre o femeie, de circa 30 de ani, din Cluj-Napoca,…

- Pompierii ISU Cluj intervin, miercuri seara, pentru stingerea unui incendiu izbunit pe rampa de gunoi a municipiului Cluj-Napoca de la Pata Rat, unde sunt mai multe focare pe o suprafata de 1.500 de metri patratia, transmite corespondentul MEDIAFAX.