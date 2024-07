Incendiu în incinta unui magazin din Sebeș. Intervin pompierii din oraș Secția de pompieri Sebeș intervine, luni, pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbucnit pe strada Vanatori. Este vorba despre un incendiu izbucnit laun aparat frigorific aflat in incinta unui magazin alimentar. Forte alocate: doua ASAS, o mașina SMURD, anunța ISU Alba. Post-ul Incendiu in incinta unui magazin din Sebeș. Intervin pompierii din oraș apare prima data in ProAlba . Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

Stiri pe aceeasi tema

