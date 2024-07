Incendiu în Grădiște: a luat foc anexa unei case Un incendiu a izbucnit in urma cu puțin timp in cartierul Gradiște. A luat foc anexa unei case. „Un incendiu a izbucnit la o anexa gospodareasca din municipiul Arad, strada Antim Ivireanu. Intervin pompierii militari ai Detașamentului Arad cu o autospeciala de stingere, o autospeciala pentru descarcerare și o ambulanța SMURD. Intervenția este in dinamica. […] The post Incendiu in Gradiște: a luat foc anexa unei case appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

