Incendiu în gara din Sebeș Secția de pompieri Sebeș a fost solicitata sa intervina, sambata, pentru localizarea și stingerea unui incendiu in gara CFR din Sebeș. La ajungerea forțelor de intervenție la locul producerii incendiului, acesta se manifesta pe o suprafața de aproximativ 40mp, la vegetație uscata și la doi vagoneți abandonați aflați in zona respectiva. Incendiul a fost localizat și lichidat in limitele gasite. Fara victime. Forțe alocate: 2 ASAS și 1 EPA, anunța ISU Alba. Post-ul Incendiu in gara din Sebeș apare prima data in ProAlba . Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

