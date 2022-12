Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii intervin acum in forța la Gara Basarab, pe calea Giulești cu 11 autospeciale. 5 vagoane au fost facute scrum. Potrivit ISUBIF, flacarile s-ar putea propaga și la alte vagoane. In actualizare! The post Incendiu de proporții la Gara Basarab. Ard vagoane -VIDEO appeared first on Romania Libera…

- In urma unui accident petrecut la intrarea in Pasajul Unirii din Capitala, 21 de turiști aflați intr-un autocar au fost raniți și transportați la cinci spitale din București, informeaza Ministerul Sanatații. UPDATE: Un ranit in accidentul petrecut vineri la intrarea in Pasajul Unirii din Capitala…

- Potrivit ISU București - Ilfov, pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la un autoturism, la intersecția bulevardului Mircea Voda cu bulevardul Unirii.Din fericire, nu au fost persoane ranite, insa mașina a fost afectata in integralitate.Momentna nu este cunoscuta cauza producerii…

- Incendiu de proporții, in noaptea de duminica spre luni, in Capitala. Magazinele din Piața 1 Decembrie au ars complet, dupa ce flacarile uriașe au cuprins spațiul comercial. Pompierii au intervenit cu 20 de autospeciale de stingere cu apa și spuma, patru autospeciale pentru intervenție și salvare de…

- Pompierii din cadrul ISU București – Ilfov intervin vineri pentru stingerea unui incendiu care se manifesta cu degajari mari de fum la un depozit de colectare și reciclare deșeuri din Chitila. RO-Alert recomanda sa fie ocolita sau evitata zona. „Lasați libere caile de acces pentru forțele de intervenție”,…

- O mașina a luat foc marți dimineața, in Pasajul Unirii din București, circulația fiind blocata. Pasajul este plin de un fum dens iar sistemul de ventilare nu ar funcționa corespunzator, conform martorilor, deși abia a fost dat in folosința, odata cu reabilitarea intregii lucrari. Opt mașini de pompieri…

- Un incendiu a izbucnit cu puțin timp in urma pe strada Voluntarilor din Capitala. Apelul la serviciul 112 a fost facut la ora 16:50. Conform primelor informații a luat foc un automobil parasit. Ulterior, alte trei automobile parcate alaturi au fost afectate de flacari. In total focul a cuprins opt automobile…

- Un incendiu de proporții a izbucnit, marți seara, la acoperișul blocului Persepolis, situat pe Șoseaua Nordului din București. La fața locului intervin mai multe echipaje de pompieri, care au confirmat ca nu existaa victime. Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, a ajuns la fața locului și a declarat…