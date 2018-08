Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul se manifesta violent, cu posibilitate de propagare și la imobilul de locuit. In 20 de minute, pompierii au reușit limitarea incendiului, focul fiind stins dupa circa o ora de intervenție. „In aceasta dimineața un echipaj al Detașamentului de Pompieri Arad din cadrul ISU Arad a intervenit…

- In cursul zilei de duminica, in jurul orei 14,30, in comuna aradeana Siria a avut loc un accident de parapanta. Un tanar de 20 de ani a cazut cu parapanta. „La Siria s-a deplasat echipajul SMURD, terapie intensive mobila din cadrul Detasamentului de Pompieri Arad. Au gasit o persoana de aproximativ…

- Modulele de pompare de mare capacitate ale Detașamentului de Pompieri Arad și ale Secției de Pompieri Barzava, doi ofițeri și 25 de subofițeri au executat operațiuni de intervenție pentru evacuarea apei din sat. “In aceasta dimineața se va face o noua evaluare pe teren pentru a se interveni punctual…

- Focul a izbucnit la anexa unei locuințe de pe strada Gheorghe Doja, la fața locului deplasandu-se doua echipaje ale Detașamentului de Pompieri Arad din cadrul ISU ARAD. „In momentul sosirii celor opt pompieri incendiul se manifesta generalizat la anexa cu posibilitatea de propagare la casa de locuit…

- Un autoturism in care se aflau patru persoane s-a scufundat in lacul Ghioroc, aflat in apropierea localitații cu același nume din județul Arad. „In aceste momente 4 echipaje a Detașamentului de Pompieri Arad, 1 descarcerare grea, 1 de scafandrii și 2 SMURD intervin in zona lacului Ghioroc. „Un autoturism…

- Un incendiu a avut loc in aceasta seara la acoperișul unei case particulare din orașul Sebis. „Incendiul s-a manifestat pe o suprafața de aproximativ 100 de metri patrati. A intervenit din cadrul Detașamentului de Pompieri Sebis doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, un ofițer și zece subofițeri”,…

- Un incendiu puternic a avut loc, duminica dimineata, pe str. Bogdan Voievod, din orasul Arad. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arad, o persoana a sunat la 112 pentru a anunta faptul ca s-a produs un incendiu la o rulota. "La interventie s-a deplasat…

- Alarma s-a dat in jurul orei 4.00, cand Inspectoratul pentru Situații de Urgența Arad a fost solicitat sa intervina la un incendiu produs la o rulota pe strada Bogdan Voievod nr.14 din Arad. La intervenția din cartierul Gai s-a deplasat din cadrul Detașamentului de Pompieri Arad o autospeciala de stingere…