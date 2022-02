Circa 45 de hectare cu stuf si vegetatie uscata au ars vineri in judetul Tulcea, in urma a doua incendii izbucnite din aceeasi cauza, folosirea focului in spatii deschise, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Delta. Cel mai mare incendiu a fost inregistrat in zona Vararie Balta, din apropierea municipiului Tulcea, acolo unde au ars circa 30 de hectare de stuf si papura. Un alt incendiu a fost semnalat in comuna Niculitel, iar in urma acestuia au ars 10 hectare de stuf si 5 hectare de vegetatie uscata de la marginea unei paduri de salcie. Aici au intervenit atat pompieri, cat si voluntari…