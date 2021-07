Stiri pe aceeasi tema

- Un puternic incendiu a izbucnit in aceasta dupa-amiaza in curtea unei case de pe buleardul Constantin Brancoveanu din Timișoara. Din primele informații, a luat foc o anexa construita in curtea interioara. Pompierii lupta acum cu flacarile pentru a impiedica extinderea incendiului, anexa noua fiind lipita…

- Doua persoane au fost ranite, joi, intr-un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme si un autotren, produs pe autostrada A1, pe sensul spre Pitesti, potrivit agerpres.ro. "Pompierii de la Detasamentul Bradu au intervenit in jurul orei 17,50 pe A1, la kilometrul 107, pentru…

- Pompierii au fost chemați in jurul orei 5 sa stinga un incendiu care a izbucnit la o pensiune din apropierea Caransebeșului. Detașamentul de Pompieri Caransebeș a intervenit cu doua echipaje de pompieri și cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma pentru stingerea unui incendiu la anexa unei…

- Fabrica de frigidere Frigoglass de langa Timisoara a fost distrusa aproape in totalitate in incendiul de sambata, 6 iunie. Pana la acest moment nu se cunosc cauzele exacte ale incendiului. Toți angajații, peste 1000 de oameni sunt in pericol de a ramane șomeri. Pompierii si politistii incearca sa identifice…

- Pompierii timișoreni au probleme foarte mari pe o strada din Timișoara, in zona Kuncz, pentru ca permanent acolo apar incendii ca urmare a aprinderii deșeurilor aruncate, totul in vederea obținerii de fier vechi. Vorbim despre strada Zefirului, locul unde a aparut o groapa de gunoi ilegala. Deși este…

- Prefectul de Timiș Zoltan Nemeth ii avertizeaza pe timișoreni ca revenirea la scenariu roșu se poate face oricand. In urma analizei ratei de incidența Covid 19 din municipiul Timișoara (a scazut la 2,72/1000 de locuitori astazi la reevaluarea de 14 zile) incepand cu ziua de duminica 25.04.2021, restricțiile…

- ISU Timiș a recepționat joi, la ora 16:42, sa intervina la un accident rutier pe Calea Sever Bocu din Timișoara. La fața locului s-au deplasat de urgența 6 pompieri cu o autospeciala de prima intervenție și un echipaj SMURD. In accident au fost implicate doua autoturisme. Iar in urma impactului, o…

- O caprioara blocata in stufariș, in localitatea Sanmartinul Sarbesc, a fost salvata de pompierii din Timișoara. Animalul a fost preluat de catre paznicul unui fond de vanatoare pentru a fi ingrijit.