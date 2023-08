Incendiu în Crevedia. Cetățenii, alertați prin mesaj RO-ALERT Un incendiu a izbucnit, vineri seara, la o hala si la o cladire invecinata in localitatea damboviteana Crevedia, iar cetatenii din zona au fost alertati printr-un mesaj RO-ALERT, informeaza ISU Dambovita. „Localitatea Crevedia, sat Darza, incendiu izbucnit la o hala si la o cladire invecinata, se manifesta in interior pe o suprafata de aproximativ 500 metri patrati, cu degajari de fum. Se actioneaza pentru localizarea si lichidarea incendiului. Nu au fost raportate victime”, precizeaza ISU Dambovita. Pentru gestionarea situatiei se actioneaza cu 10 autospeciale de stingere cu apa si spuma, o autospeciala… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol: cotidianul.ro

