- Cel putin 25 de persoane au murit, iar alte sapte au fost ranite miercuri, intr-un incendiu intr-un depozit, in Coreea de Sud, potrivit agentiei sud-coreene de presa Yonhap, potrivit careia toate mijloacele necesare au fost mobilizate in vedeea salvarii persoanelor blocate in interior, relateaza AFP.

- Incendiul, care a izbucnit intr-un imobil cu patru etaje, aflat in constructie la Icheon, la est de Seul, s-a extins "foarte repede" si impidica evacuarea persoanelor dinauntru, a declarat pentru Yonhap un reprezentant al pompierilor. Citeste si Explozie la o uzina chimica din Barcelona, o…

- Pandemia noului coronaviurs s-a soldat cu peste 206.000 de oameni in lume, relateaza AFP, care prezinta noi bilanturi, noi masuri si fapte marcante in evolutia covid-19, potrivit news.ro.PESTE 206.000 DE MORTI Noul coronavirus a ucis cel putin 206.670 de oameni in lume de cand a aparut,…

- COVID-19. Acest bilant zilnic, inferior celui de miercuri (+1.973 de morti), ridica la 16.478 numarul total al deceselor inregistrate in Statele Unite, cea mai indoliata tara din lume din cauza pandemiei dupa Italia. Timp de doua zile consecutive, marti si miercuri, SUA au inregistrat circa…

- Coreea de Sud va suspenda temporar programele de scutire de vize si calatorii pe termen limitat fara vize pentru tarile care impun interdictii de intrare pe teritoriul lor pentru cetatenii sud-coreeni, in contextul in care Seulul incearca sa limiteze cazurile de contaminare cu SARS-CoV-2, a declarat…

- Un barbat a atacat cu cutitul sambata dimineata mai multe persoane in localitatea Romans-sur-Isere din sud-estul Frantei, facand doi morti si sapte raniti, inainte de a fi retinut, informeaza AFP, citand surse apropiate anchetei.Una dintre persoanele se afla in stare grava si medicii sunt…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,7 grade a avut loc, duminica, la granița de nord-vest a Iranului cu Turcia, potrivit Deutsche Welle. Oficialii de la Ankara au anunțat ca șapte persoane au fost ucise in Turcia, printre care și trei copii, in timp ce autoritațile iraniene inca evalueaza situația.Printre…

- Miercuri noapte au avut loc doua atacuri armate in orasul Hanau, din apropiere de Frankfurt, in care cel putin 8 persoane si-au pierdut viata si alte zeci de persoane au fost ranite grav, relateaza Hotnews.