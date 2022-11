Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din Tanzania se lupta sa stinga un incendiu pe cel mai inalt varf din Africa, Muntele Kilimanjaro, anunța oficialii locali. Incendiul a izbucnit vineri seara de-a lungul uneia dintre cele mai populare rute de alpinism de pe munte. Flacari uriașe și coloane de fum pot fi vazute pe versanți,…

- In urma cu putin timp, s-a produs un incendiu la o anexa din cadrul Liceului Tehnologic din Holboca, judetul Iasi. Din primele informatii, fortele si mijloacele de interventie se deplaseaza la fata locului pentru a lichida focul. Din fericire, nu sunt anuntate victime. „Forțe și mijloace de intervenție…

- In urma cu puțin timp, un incendiu a izbucnit in județul Iași. Din primele informații deținute de reporterii BZI, se pare ca o casa ar fi luat foc in localitatea Handrești, comuna Oțeleni. Deocamdata nu se cunoaște cauza producerii incendiului, dar din fericire, nu sunt anunțate victime. La fața locului…

- In urma cu puțin timp s-a produs un incendiu in municipiul Iași. Din primele informații obținute de reporterii BZI, se pare ca flacarile au izbucnit la groapa de gunoi din localitatea Țuțora. La fața locului se deplaseaza in aceste momente Detașamentului 2 de Pompieri Iași doua autospeciale de intervenție…

- In aceasta dimineața, printr-un apel la numarul unic de urgența 112 s-a anunțat producerea unui incendiu intr-o localitate din județul Iași. Din spusele apelantului, in incendiu s-ar putea sa existe și o victima. UPDATE: ISUJ Iași a transmis o actualizare a incendiului produs in localitatea Voinești.…

- In cursul acestei nopți, pompierii bacauani au intervenit in localitatea Blagești pentru lichidarea unui incendiu produs la o casa de locuit. In urma apelului primit pe Numarul Unic pentru Apeluri de Urgența 112, la locul indicat au intervenit doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și un echipaj…

- Astazi, 17 septembrie 2022, un incendiu a izbucnit la o anexa gospodareasca din satul Boroșești, comuna Scanteia. Din primele informații obținute de reporterii BZI, nu sunt anunțate victime. La fața locului se deplaseaza doua autospeciale de intervenție și stingere din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri…

- In aceasta dimineața, pompierii bacauani au fost solicitați sa intervina pe calea Barladului, in urma unui apel care anunța producerea unui incendiu la o casa de locuit. De urgența, la fața locului, au intervenit trei autospeciale de stingere cu apa și spuma. La sosirea forțelor de intervenție s-a constatat…