- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit in aceasta dimineața pentru a stinge un incendiu care a afectat o casa și mai multe anexe gospodarești in localitatea Cetan, comuna Vad. Apelul de urgența a venit in jurul orei 08:18, iar la misiune au luat parte trei autospeciale cu apa și spuma…

- Un incendiu a izbucnit azi-dimineața in localitatea Cetan, comuna Vad. Din primele informații, incendiul s-a manifestat la doua anexe gospodarești și la acoperișul unei case. La fața locului au intervenit de urgența pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej cu trei autospeciale cu apa și spuma.…

- Noaptea trecuta a luat foc un autoturism pe strada Salciei din Turda. Pompierii turdeni s-au deplasat cu o autospeciala de intervenție. Incendiul a fost semnalat in jurul orei 21,30. Potrivit lt. col Biriș Andrei de la ISU Cluj, incendiul nu a fost de mare amploare și a izbucnit doar la compartimentul…

- Momente cumplite pentru o familie din Cluj, chiar in noaptea de Inviere! Pompierii de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca au intervenit noaptea trecuta la un incendiu petrecut pe strada Vasile Lucaciu. Apelul de urgența a venit in jurul orei 03:20, iar la misiune au luat parte doua autospeciale cu apa și…

- 60 de baloți de fan, fiecare avand circa 500 de kilograme, au ars azi, in comuna Mica, in apropiere de Dej. „Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au desfașurat o intervenție de durata la un incendiu care a cuprins mai mulți baloți de fan in localitatea Nireș, comuna Mica. Apelul de urgența a venit…

- Pompierii au fost alertați in urma cu cateva momente cu privire la un incendiu care a izbucnit la o casa din comuna luna. Potrivit ISU Cluj, la fața locului s-au deplasat doua autospeciale cu apa și spuma de la Detașamentul Turda. Revenim cu detalii. Articolul Incendiu la o casa din comuna Luna. Pompierii…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au fost solicitați noaptea trecuta sa stinga un incendiu care s-a manifestat la o casa din localitatea Samboleni, comuna Camarașu. Apelul de urgența a venit in jurul orei 22:36, iar la fața locului s-au deplasat echipajele Punctului de Lucru Mociu. Forțele ISU…