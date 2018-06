Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul izbucnit pe strada Ion Floruta este partial localizat si pana in prezent nu au fost depistate victime, au precizat oficiali ai ISU Bucuresti - Ilfov. Pompierii au solicitat sprijin de la Apa Nova pentru suplimentarea de presiune pe reteaua de hidranti. Joi dupa-amiaza, un ansamblu de locuinte…

- Școala 124 din Capitala a ars in noaptea de duminica spre luni. Din fericire, in incendiu nu a fost ranita nici o persoana, dar pagubele sunt insemnate. Elevii nu se intorc luni la școala, pentru ca sunt Rusaliile și este zi libera. Incendiul a pornit in jurul orei 3, și timp de cateva ore, pompierii…

- Vineri dimineața, a izbucnit un incendiu intr-un apartament din București. Un bebeluș a fost transportat de urgența la spital de o ambulanța SMURD, scrie digi24 . Incendiu a izbucnit la etajele superioare ale unui bloc din zona Vitan, Sectorul 3 din Capitala. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale…

- O cladire din apropierea pieței agroalimentare Crangași din București a luat foc. La scurt timp dupa ce s-a dat alarma la 112, la fața locului au ajuns pompierii. Ei s-au asigurat sa nu fi ramas cineva blocat in imobil din cauza flacarilor. Mai muți pompieri din cadrul ISU Bucuresti – Ilfov au sosit…

- Cand au izbucnit flacarile, in locuinta se aflau o fetita impreuna cu mama si cu bunica ei. Batrana este cea care a descoperit incendiul si a sunat la 112. "Pe la 11 am auzit o bubuitura. Am crezut ca sunt artificii si am iesit pe terasa acolo in spate si am vazut focul. Am venit si am sculat…

- Sorana, ex-Asia, a fost implicata intr-un accident de circulație, pe Calea Moșilor, din Capitala. Mașina artistei a fost grav avariata, in urma unei tamponari. Sorana a explicat cum s-a petrecut incidentul. „Slava Domnului sunt bine sanatoasa și nevatamata. Eram pe Calea Moșilor, in fața blocului unde…

- Un incendiu puternic a izbucnit vineri dimineața, in interiorul unei hale din strada Poiana Trestiei, in apropiere de groapa de gunoi Rudeni. Incendiul a izbucnit in interiorul unei hale de pe str. Poiana Trestiei, in apropiere de groapa de gunoi Rudeni. Au fost mobilizate 7 autospeciale de stingere.…