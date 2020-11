Incendiu în Buzău: 27 de autoturisme au ars într-un parc auto Un numar de 27 autoturisme au ars, in noaptea de luni spre marți, intr-un incendiu izbucnit la un parc auto din județul Buzau. Potrivit reprezentantului ISU Buzau, Vasile Prahoveanu, incendiul a fost anunțat in jurul orei 3 dimineața, iar pompierii s-au deplasat la locul intervenției cu patru autospeciale de stins incendii și o autospeciala SMURD. Focul a fost stins, insa nu inainte de a distruge 27 de autoturisme. Interventia a fost deosebit de dificila din cauza degajarilor mari de fum si a riscului de extindere la celelalte autovehicule din parcul auto. Potrivit pompierilor, incendiul a izbucnit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

