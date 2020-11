Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit in aceasta seara, in jurul orei 19:30, in localitatea Bunești. Din primele informații, incendiul se manifesta la o casa din localitate. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat de urgența pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej, dar și polițiștii. Revenim…

- Un batran de 73 de ani a suferit arsuri pe 20% din suprafața corpului in urma incendiului care i-a cuprins gospodaria, luni dimineața. Nenorocirea s-a petrecut in Satul de Sus, comuna Cocoraștii Colț. ISU Prahova a trimis la fața locului trei autospeciale de pompieri, un echipaj de…

- O femeie in varsta de 65 ani a suferit arsuri usoare si atac de panica dupa ce casa in care locuieste in Ghindaoani a fost cuprinsa, luni, de un incendiu, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Neamt, Irina Popa, noteaza Agerpres. Victima a fost scoasa de pompieri din casa in flacari. "Incendiul…

- Pompierii carașeni au fost solicitați sa intervina, noaptea trecuta, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la un imobil care aparține Primariei Buchin „Doua echipaje de pompieri militari cu doua autospeciale de stingere, o autospeciala de prima intervenție si comanda si un echipaj SMURD, din…

- Pompierii barladeni au intervenit, luni, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la o locomotiva aflata in Gara Barlad, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, potrivit Agerpres.Citește și: Nicușor Dan iși primește binecuvantarea din SUA:…

- Pompierii militari de la subunitațile din Suceava și Falticeni, impreuna cu lucratorii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența Bosanci, au intervenit cu patru autospeciale de stingere pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospodarie din comuna Bosanci. La sosirea echipajelor,…

- O explozie a avut loc, duminica, intr-o casa din localitatea clujeana Copaceni, in urma acesteia un barbat care a suferit arsuri superficiale pe 60% din corp fiind transportat la spital, potrivit Agerpres. "Au fost alertate o autospeciala si un echipaj SAJ in jurul orei 11,30, ca urmare a unui apel…

- Pompierii militari au fost alertați astazi, 08 septembrie, in jurul orei 20:20, despre izbucnirea unui incendiu la o locuința din localitatea Odobești. La locul evenimentului s-au deplasat de urgența 3 echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani, cu 2 autospeciale de stingere cu apa și spuma…