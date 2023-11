Incendiu în bucătăria unui botoșănean. Pompierii ISU au intervenit și au stins flăcările Incendiu in bucataria unui botoșanean. Pompierii ISU au intervenit și au stins flacarile In bucataria unui apartament din municipiul Botoșani s-a produs in aceasta dimineața un incendiu, cel mai probabil, din cauza unui scurtcircuit. La caz au ajuns, in cel mai scurt timp, pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani, cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, au anunțat responsabilii ISU Botoșani. Aceștia au constatat ca ardeau doua […] Citește Incendiu in bucataria unui botoșanean. Pompierii ISU au intervenit și au stins flacarile in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

