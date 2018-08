Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu de vegetație uscata s-a produs duminica, in jurul orei 14:30 in Alba Iulia, pe strada Izvorului. Pentru stingerea focului au intervenit pompierii militari. Duminica, in jurul orei 14:30 pe strada Izvorului din Alba Iulia vegetația uscata a luat foc. Pentru stingerea incediului rezultat…

- Incendiu in Alba Iulia, str. Izvorului. A luat foc vegetația uscata. Pompierii intervin pentru stingerea focului Duminica, in jurul orei 14.00, un detașament de pompieri ai ISU Alba, format din 5 și o autospeciala și au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit in municipiul Alba Iulia, pe…

- Incendiu la un autoturism din Blaj. Pompierii intervin pentru stingerea flacarilor. Nu sunt victime Garda Blaj, formata din 5 subofițeri și o autospeciala, intervine vineri, in jurul orei 14.00, pentru stingerea unui incendiu la un autoturism, in municipiul Blaj, pe str. Cloșca. Potrivit ISU Alba,…

- Trei persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, marți, dupa ce o centrala din interiorul Complexului de Ingrijire și Asistența Suseni a fost cuprinsa de flacari. Din fericire, acesta a fost doar scenariul unui exercițiu pus la cale de reprezentanți ai Direcției Generale de Asistența Sociala…

- Pompierii din Alba Iulia au fost chemați sa intervina duminica, in jurul orei 16.30, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa situata pe strada Craivei. Potrivit ISU Alba, la fața locului au intervenit doua autospeciale și o ambulanța B2 și 10 subofițeri. Nu au fost victime. Revenim cu amanunte.

- O autoutilitara a luat foc joi seara in localitatea Ciuguzel. Șase pompieri subofițeri au intervenit pentru stingerea ei. Conform ISU Alba, joi in jurul orei 19:20, in localitatea Ciuguzel, comuna Lopadea Noua a luat foc o autoutilitara. Șase subofițeri din detașamentul Aiud au intervenit pentru stingerea…

- Pompierii militari din Campeni au intervenit astazi, in jurul orei 20.00, pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-o gospodarie din satul Zanzești, comuna Horea. Potrivit ISU Alba, a luat foc un grajd, dupa ce ar fi fost lovit de un fulger. Pentru stingerea flacarilor s-a acționat cu doua autospeciale.…

- Pompierii militari din Campeni a intervenit vineri noaptea, la ora 00.19, pe strada Principala din localitatea Salciua de Jos, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa de locuit, proprietatea lui B.L. Pompierii militari au acționat cu o austospeciala de intervenție, in cooperare cu Serviciul…