Incendiu in Baile Herculane. Circulatia rutiera, afectata

- Circulatia se desfasoara cu dificultate, duminica, pe Drumul National 6 Orsova – Caransebes, in urma unui incendiu la un restaurant de la intrarea in Baile Herculane, situat in apropierea soselei. Nu s-au inregistrat victime.

- Doua persoane au murit, trupurile lor fiind gasite carbonizate, iar alte doua au fost grav ranite in urma unui accident produs pe DN 10 Buzau-Brasov, la iesirea din localitatea buzoiana Satuc spre Buzau. Traficul este blocat la aceasta ora.Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Județene…

- Circulatia in judetul Caras-Severin este ingreunata, marti dimineata, din cauza a doua evenimente rutiere in care au fost implicate doua TIR-uri care au derapat pe zapada, pentru ca soferii nu au adaptat viteza la conditiile de drum. Si in judetul Sibiu un TIR a derapat, dar si pe Centura Bucuresti.…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane a anuntat ca la aceasta ora, din cauza apei acumulate pe partea carosabila, circulatia rutiera este oprita pe DN10 Siriu – Sita Buzaului, in judetele Covasna si Buzau. Traficul este deviat pe ruta DN10 Siriu-Cislau ...

- Circulatia rutiera pe DN 21A, care face legatura intre Baraganu - judetul Braila si Tandarei - judetul Ialomita, a fost inchisa miercuri din cauza sulurilor de zapada, potrivit informatiilor furnizate, pentru AGERPRES, de purtatorul de cuvant al ISU Braila, lt. col. Stefan Stoian. De asemenea, este…

- Coliziunea dintre doua masini, produsa pe sinele tramvaiului 11, din Capitala, a blocat, temporar, circulatia acestor mijloace de transport, in ambele sensuri. Accidentul a avut loc in zona strazii Zetari, din Ferentari, si s-a soldat cu ranirea a doua persoane. Nu se cunosc detalii despre starea victimelor.…

- Traficul rutier din strada Sfantul Gheorghe, tronsonul cuprins intre strazile Grigore Ureche si Avraam Iancu, va fi suspendat pe parcursul zilei de sambata, 3 februarie, intre orele 07:00 si 16:00, transmite IPN.

- Opt drumuri judetene din judetele Caras Severin, Iasi si Vaslui sunt, vineri dimineata, in continuare inchise, potrivit Centrului Infotrafic. De asemenea, zeci de localitati din 3 judete au ramas nealimentate cu energie electrica.