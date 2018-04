Incendiu în Argeş. Un copil de doi ani a murit intoxicat cu fum Copilul a fost lasat intr-o camera in care se afla un resou peste care au cazut materiale textile. Acestea s-au aprins si au ars mocnit, degajand un fum inecacios. Micutul a fost gasit fara suflare chiar de catre bunicul sau. Barbatul a sunat imediat la 112. La sosirea medicilor copilul era in stop cardio-respirator. S-au inceput manevrele de resuscitare, insa fara rezultat. Medicii au fost nevoiti sa declare decesul. Trupul copilului a fost ridicat pentru efectuarea necropsiei si pentru a se stabili cu exactitate cauzele decesului. In urma incendiului, doar camera in care… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un copil din Suceava a murit sufocat cu o bucata de polistiren, in localitatea Paltinoasa, totul petrecandu-se sub ochii familiei. O tragedie a avut loc in localitatea Paltinoasa, din judetul Suceava, acolo unde un baietel de doi ani si sapte luni a murit dupa ce s-a inecat cu o bucata de polistiren.…

- Baiatul de 14 ani care ieri a fost accidentat pe Calea Bascovului de o șoferița in varsta de 26 de ani din Curtea de Argeș, in timp ce traversa prin loc nepermis, a murit la un un spital din Capitala. Azi-noapte, medicii Spitalului de Pediatrie din Pitești, unde baiatul fusese adus in stare…

- Un grav accident de circulatie s-a produs astazi, 3 aprilie, pe DN 7, pe Dealul Negru in judetul Valcea. Opt persoane, printre care doi copii, au suferit rani grave. Conform adevarul.ro, pentru unul dintre copii, aflat in stop cardiorespirator, a fost solicitat elicopterul SMURD. Din nefericire, micutul…

- Medicii de la SJA Arges au fost solicitati sa intervina in aceasta dimineata la un apel de urgenta O familie din Titesti, Valea Manastirii, a sunat la ambulanta sa spuna ca bebelusul lor in...

- Barbatul venise sa se angajeze la o fabrica de mobila. La un moment dat i s-a facut rau si s-a prabusit fara suflare de pe scaun, sub ochii ingroziti ai noilor colegi. Acestia au incercat sa-i acorde primul ajutor, dar nu l-au mai putut salva. Medicii sositi de urgenta au incercat minute in…

- Madalina Manole a murit chiar de ziua ei. Pe 14 iulie 2010 a implinit 43 de ani. Trupul fara viata al regretatei artiste a fost gasit de Petru Mircea chiar in vila din Otopeni unde locuiau. Ei au un baiat impreuna, care s-a nascut pe 8 iunie 2009. Petru Mircea Jr. este crescut de soțul […] The post…

- O mama a fost arestata dupa ce și-a lasat doi dintre copii sa doarma și sa se joace timp de doua zile in camera in care se afla sora lor moarta. Serina Madden, in varsta de 31 de ani, a ajuns pe mana autoritaților dupa ce și-a expus copiii de noua, respectiv zece ani, la o asemenea situație. …

- Managerul Spitalului Municipal Motru, din judetul Gorj, medicul Alin Cristian Efrim a declarat pentru News.ro ca un copil de patru ani, care s-a prezentat in stare grava la Unitatea de Primiri Urgente, joi dimineata, a decedat in cursul zilei. "Copilul avea patru ani si a venit la Urgenta…