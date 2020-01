Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari din Timișoara au avut o noapte agitata, fiind chemați sa intervina la doua incendii azi noapte. Prima data s-a dat alarma la ora 2,20 cand au fost anunțați ca focul a cuprins un apartament pe strada Vasile Lucaciu, Timișoara.La locul intervenției s-au deplasat trei autospeciale de…

- Incendiu in Timișoara, in aceasta seara. O casa de pe strada Satu Nou s-a aprins, iar flacarile au distrus mai multe bunuri dintr-o camera. Pompierii au fost solicitați sa intervina de urgența pentru lichidarea unui incendiu, puțin dupa ora 18.00. O casa a fost cuprinsa de flacari. La incendiu s-au…

- Patru persoane au fost ranite și transportate la spital in urma unui accident rutier care a avut loc aproape de Timișoara. Șoferul vinovat a ieșit in afara carosabilului cu autoturismul și s-a oprit intr-un copac. Pompierii au fost solicitați sa intervina de urgența, in jurul orei 14.35, la un accident…

- ISU Timiș a fost solicitat, la ora 07:57, sa intervina la un accident rutier pe Calea Urseni, Timișoara, o mașina rasturnata in afara parții carosabile. La locul intervenției s-a deplasat de urgența o autospeciala de prima intervenție cu 3 pompieri și o ambulanța SAJ. In autoturism a fost doar șoferul,…

- Un grav accident de circulație s-a petrecut, in aceasta dimineața, pe Calea Lugojului, la ieșirea din Timișoara spre Ghiroda. Alerta s-a dat la ora 08,07, cand un apel la 112 a anunțat ca doua mașini s-au ciocnit violent. La locul intervenției s-au deplasat de urgența o autospeciala de prima intervenție,…

- Un incendiu violent a izbucnit, in aceasta seara, intr-un camin de nefamiliști de pe strada Babadag din Timișoara. Conform primelor informații, incendiul a izbucnit intr-o locuința de la etajul patru și exista pericolul sa se extinda. Pompierii și jandarmii au trecut la evacuarea locatarilor. La fața…

- Cel putin trei oameni au murit si 150 de locuinte au fost distruse de incendii de vegetatie considerate "fara precedent" de autoritatile din Australia, transmite DPA. Zone intinse din estul tarii sunt devastate in continuare de flacari.Pompierii au gasit ramasitele arse ale unui barbat…

- Aproximativ 520 de persoane s-au autoevacuat, vineri seara, in urma izbucnirii unui incendiu la o firma din Pitești. Potrivit ISU Argeș, nu a fost inregistrata nicio victima, transmite MEDIAFAX.Citește și: Petre Daea, plecare triumfala: aplauze la scena deschisa din partea angajaților din…