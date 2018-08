Incendiu Grecia, Mati: Autoritățile, date în judecată Rudele unei femei si ale unui barbat care si-au pierdut viata saptamana trecuta in incendiile de langa Atena au decis sa dea in judecata autoritatile statului, pompierii si politia in legatura cu decesul celor doi, a indicat miercuri o sursa judiciara citata de Reuters. Autoritatile pot fi acuzate de omucidere din culpa si vatamare corporala in contextul 'catastrofei biblice' soldate cu cel putin 91 de morti in apropierea orasului-statiune Mati, de pe litoralul Marii Egee, si in zonele invecinate, a mentionat sursa. Surprinși de flacari Femeia si barbatul ale caror rude… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rudele unei femei si ale unui barbat care si-au pierdut viata saptamana trecuta in incendiile de langa Atena au decis sa dea in judecata autoritatile statului, pompierii si politia in legatura cu...

- Rudele unei femei si ale unui barbat care si-au pierdut viata saptamana trecuta in incendiile de langa Atena au decis sa dea in judecata autoritatile statului, pompierii si politia in legatura cu decesul celor doi, a indicat miercuri o sursa judiciara citata de Reuters. Autoritatile pot fi acuzate de…

- Rudele unui barbat si ale unei femei ucisi in incendiul de vegetatie din apropierea Atenei saptamana trecuta au dat in judecata autoritatile statului, serviciul de pompieri si politia, conform unei surse judiciare, scrie Reuters. Autoritatile ar putea fi gasite vinovate de ucidere din culpa si vatamare…

- Rude disperate au aparut la televizor si au cerut ajutor. Unii au dat vina pe autoritati pentru acest incendiu cu cele mai multe victime din ultimele decenii din Grecia, in timp ce alte voci au sugerat ca locuitorii din Mati ar fi trebuit evacuati mai devreme. ''Acest lucru n-ar fi trebuit sa se…

- Kremlinul si-a exprimat luni regretul in legatura cu moartea unei femei din Marea Britanie, Dawn Sturgess, dupa ce a fost otravita cu un agent neurotoxic, dar a precizat ca orice sugestie potrivit careia Rusia ar fi implicata in acest caz este ''destul de absurda'', relateaza agentia Reuters informeaza…

- Ambarcatiunea era supraincarcata cand s-a petrecut tragedia. Autoritatile locale au declansat operatiunile de cautare si salvare a victimelor. Pana in prezent doar 18 persoane au fost gasite in viata, potrivit Reuters. Feribotul avea o capacitate de 60 de persoane, insa in ambarcatiunea transporta…

- Vulcanul Merapi, cel mai activ din Indonezia, situat in Insula Java cu o populatie densa, a dat semne periculoase printr-o serie de eruptii care au determinat autoritatile sa ordone evacuarea locuitorilor de pe versantii sai, informeaza marti Reuters.

- Autoritatile indoneziene au dispus vineri evacuarea persoanelor din zona Gunung Merapi (Muntele de foc - n.r.) iar un oras si-a inchis aeroportul dupa ce vulcanul a degajat aburi si cenusa pana la o inaltime de 5.500 de metri, relateaza Reuters si DPA. Vulcanul Gunung Merapi de pe insula…