Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul ISU București - Ilfov intervin marți noaptea pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un centru comercial de pe Calea Vacarești, din Sectorul 4 al Capitalei. Oamenii care se aflau la cinematograf au fost evacuați.

- ”Traficul feroviar pe segmentele Valea Larga - Brasov si Predeal - Azuga, inclusiv pe anumite linii din statiile Predeal si Azuga, se desfasoara pe un singur fir, din ambele sensuri, din cauza ruperii pantografului de la locomotiva trenului IR 1742, la iesire din statia Azuga. Pentru restabilirea conditiilor…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit sambata seara pentru a stinge un incendiu care se manifesta la o anexa și la fanul depozitat intr-o gospodarie din localitatea Boteni, comuna Mociu. La fața locului a acționat la inceput echipajul de la Punctul de Lucru Mociu. Forțele au fost suplimentate…

- Un barbat de 84 de ani din nordul țarii, aflat in stop cardio-respirator, a fost resuscitat cu succes de catre echipa de asistența medicala urgenta din cadrul PAMU Clocușna a SAMU Ocnița, anunța responsabilii de la CNAMUP.

- Un barbat de 32 de ani, administratorul unei firme, a fost retinut de politistii din Bucuresti pentru o evaziune fiscala prin nedeclararea veniturilor din vanzarea de telefoane mobile. Prejudiciul depaseste 9,3 milioane de lei, potrivit news.roPotrivit Politiei Capitalei, politistii de la Serviciul…

- Jandarmii montani au intervenit, duminica, in Rezervatia Naturala Cheile Tisitei pentru a prelua un barbat care s-a ranit la picior in timp ce se afla pe un traseu montan, a informat luni Inspectoratul de Jandarmi Judetean (IJJ) Vrancea. ‘In cursul zilei de duminica, jandarmii montani au fost solicitati…

- Un nou incendiu de deseuri a avut loc, miercuri, la Balteni, unde au ars cinci tone de cauciucuri si mase plastice, precum si patru hectare de vegetatie uscata, informeaza ISU Dambovita, potrivit Agerpres."Au ars vegetatie uscata, maracinis si lastaris, pe o suprafata de circa 4 hectare si circa…

- Un incendiu de proporții a izbucnit, cu puțin timp in urma, la o vila situata in zona Constantin Brancoveanu, din București. Pompierii au fost alertați de martori, fiind mobilizate mai multe echipaje de stingere. Care este situația in acest moment? Primele informații legate de incendiu din zona Brancoveanu…