Incendiu grav la o rafinărie din Indonezia. O mie de localnici evacuați O explozie urmata de un incendiu la o rafinarie din provincia indoneziana Java de Vest a ranit 20 de oameni si a necesitat evacuarea a peste 1000 de localnici, informeaza dpa. Oficialitatile care au anuntat incidentul nu au putut preciza cauza deflagratiei. Incendiul a izbucnit imediat dupa miezul noptii, in timpul unei furtuni cu fulgere si tunete, a declarat un purtator de cuvant al companiei PT Kilang Pertamina Interasional, filiala a corporatiei de stat Pertamina. Cinci dintre raniti sunt in stare grava. Alte trei persoane sunt date disparute; martorii spun ca suflul exploziei le-a aruncat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

