- Doua locuinte din municipiul Focsani au luat foc, in noaptea de vineri spre sambata, din cauza unei lumanari lasate aprinse, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea, potrivit Agerpres.

- Acoperișurile a doua case din Vrancea au ars vineri noaptea, intr-un incendiu izbucnit din cauza unei lumanari, transmite ISU Vrancea. O batrana de 90 ani ce prezenta atac de panica a fost dusa la spital.

- Pompierii militari vranceni se lupta la aceasta ora sa stinga un incendiu violent izbucnit la o gospodarie din satul Viișoara, comuna Vidra. Inițial, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) ,,Anghel Saligny” Focșani a transmis faptul ca ,,6 echipaje de pompieri militari…

- Pompierii au fost solicitați la un incendiu puternic care se manifesta in localitatea Vedea, sat Fata, la mai multe construcții, printre care și doua locuințe. Citește și Doi barbați au cazut intr-o fosa din Rucar. A intervenit și elicopterul SMURDIntervin pompierii de la Pichetul Vedea și Detașamentele…

- A fost alerta, sambata dupa-amiaza, in orașul Titu! Un nou incendiu de proporții a izbucnit șa groapa de gunoi a orașului. Flacarile s-au extins pe o suprafața de aproape 5000 de metri patrați. Pompierii au intervenit in forța, iar populația din zona a fost avertizata printr-un mesaj RO-Alert sa se…

- Zi de foc in Capitala. Un incendiu puternic a distrus 17 imobile intr-o zona centrala a Bucurestiului. Zeci de oameni au fost evacuati din constructiile haotice care au ingreunat interventia pompierilor. Patru oameni au avut nevoie de ajutorul medicilor.

- Peste 100 de persoane au fost evacuate marti dupa-amiaza, din cauza unui incendiu produs la subsolul unei pensiuni din Eforie Sud. Nici una dintre ele nu a necistat ingrijiri medicale, scrie News.ro. Pompierii au fost solicitati sa intervina marti dupa-amiaza, dupa izbucnirea unui incendiu la subsolul…

- Cu puțin timp in urma, pe DJ 104 C, de pe raza localitații Hurez, județul Brașov, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate un autoturism și o bicicleta. In urma coliziunii au rezultat doua victime, care primesc ingrijiri medicale la fața locului, respectiv o femeie, care se deplasa pe…