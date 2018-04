Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu de vegetație uscata amenința Parcul Național Domogled – Valea Cernei. A ars deja o padure de pin de aproape un hectar, spun pompierii. Incendiul a fost sesizat de un turist, care a vazut fumul din elicopter. Vezi galeria foto + 3 + 3 Potrivit pompierilor din cadrul ISU Caraș-Severin, incendiul…

- In urma cu putin timo pompierii de la ISU Dobrogea au fost solicitati pentru stingerea unui incendiu declansat, din cauze necunoscute, la o magazie de chersetea in Dana 16 a Portului Constanta, chiar in apropiere de Politia de Frontiera.Pentru stingerea incendiului au fost trimise doua autospeciale…

- Doua elicoptere de la Inspectoratul General al Aviatiei (IGAv) intervin, luni, pentru stingerea incendiului de vegetatie de langa cetatea Poenari. "Doua elicoptere IGAv actioneaza in acest moment cu dispozitive Bambi Bucket pentru stingerea incendiului de vegetatie manifestat in zona cetatii…

- Peste o suta de pompieri intervin si luni dimineata pentru stingerea incendiului de vegetatie uscata din localitatea Arefu, judetul Arges. Interventia este dificila din cauza ariei mari de actiune, a accesului ingreunat si a cantitatilor limitate de apa din padure.

- Locuitorii dintr-un catun din județul Caraș-Severin sunt revoltați de decizia luata de Romsilva de a taia aproape o mie de fagi din padurile din jurul satului. O petiție online a fost lansata, fiind semnata de mii de oameni. „Sa salvam padurile din Prisacina – Parcul Național Domogled – Valea Cernei”,…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea Detasamentul Tulcea au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la izolatia termica a unui perete izolat cu polistiren la o cladire industriala…

- Doi tineri in varsta de 23, respectiv 25 de ani din comuna Feresti sunt banuiti ca au incendiat, in noaptea de sambata spre duminica, sediul Postului de Politie Feresti, conform reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului IPJ Vaslui citati de Agerpres.ro Cei doi tineri sunt cunoscuti cu…