- Doua autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD intervin la un incendiu produs la un apartament din Lunca Bradului, județul Harghita. Din primele informații, doua persoane, dintre care un minor, care au...

- Doua autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD intervin la un incendiu produs la un apartament din Toplița. Din primele informații, doua persoane, dintre care un minor, care au suferit arsuri, potrivit ISU Harghita. Trei echipaje din cadrul Garzii de Intervenție nr. 2 Toplița, cu doua…

Clipe de groaza in Cluj-Napoca! Un barbat din Mures se plimba pe strada cu un cutit in mana

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman, in jurul orei 18.00, pompierii militari au fost solicitati sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa de locuit din localitatea Crangu. "Ajunsi la locul evenimentului cu doua autospeciale de stingere si o ambulanta…

- Un barbat a murit si o femeie a suferit arsuri pe aproximativ 90% din suprafata corpului in urma unui incendiu izbucnit, marti seara, intr-o casa din localitatea Crangu, judetul Teleorman. Femeia a fost transportata la spital, anunța news.ro. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- In dimineața zilei de Craciun, in jurul orei 08:00, un apel la numarul unic de urgența 112 anunța ca o locuința din satul Candești, comuna Dumbraveni, a fost cuprinsa de flacari. Pentru gestionarea situației de urgența semnalate, la adresa indicata au fost mobilizate, cu operativitate, 3 echipaje de…

Sute de pachete de țigari netimbrate, bani și telefoane mobile, ridicate in urma a 11 percheziții domiciliare. Percheziții in Mureș, Harghita și Sibiu intr-un dosar de contrabanda de țigari! Un barbat a fost arestat