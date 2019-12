Stiri pe aceeasi tema

- Romania obtine in acest an o productie de 16,99 milioane de tone de porumb boabe, in scadere cu aproape 9% (1,67 milioane de tone) fata de 2018, cand a raportat 18,66 milioane de tone, desi suprafata insamantata a fost mai mare cu 240.000 de hectare, potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii…

- Potrivit unor surse, in momentul in care s-au urcat in masina, cei trei au cerut sa fie dusi la o baza de agrement. Ulterior, pe drum, unul dintre indivizi l-a amenintat pe taximetrist cu un pistol, i-a cerut sa opreasca masina si sa coboare. In timpul altercatiei, soferul a fost lovit si a suferit…

- Un accident s-a produs in dupa-amiaza zilei de duminica, pe traseul M3 Vulcanesti – Slobozia. Un tir incarcat cu seminte de floarea-soarelui a derapat de pe traseu si a ajuns intr-un sant. Potrivit salvatorilor, apelul la Serviciul 112 a fost receptionat la ora 15:45.

- "Pompierii sosiți la locul incendiului au gasit barbatul de circa 65 de ani, întins pe carosabil, la aproximativ 10 m de mașina care ardea și care devenise inconștient în momentul în care a ieșit din autoturism și și-a vazut mașina cuprinsa de flacari. Pompierii au evaluat…

- Eveniment rutier pe DN 22, la intrare in localitatea Boldu, dinspre Rm. Sarat catre Braila. O mașina a ieșit in decor, izbindu-se de un copac de pe marginea șoselei. Din primele date, este vorba despre doua victime, una fiind incarcerata. Se circula dirijat. Revenim cu informații Articolul Persoana…

- Un accident rutier s-a produs joi dimineața inainte de ora 9 pe DNE60, intre localitațile Valcele și Martinești din județul Cluj. In urma unui apel la 112, au intervenit doua autospeciale cu modul de descarcerare și doua echipaje SMURD. Pompierii au gasit la locul evenimentului un autoturism ieșit aproximativ…

- Romania isi va pastra primul loc in Uniunea Europeana si in acest an la productiile de porumb si floarea soarelui, in conditiile in care suprafetele insamantate au fost mai mari decat in 2018, sustine ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, informeaza Agerpres. "In privinta culturilor…

- Un incendiu a izbucnit duminica seara, în jurul orei 18.50, în localitatea Nireș, comuna Mica. Flacarile au cuprins acoperișul casei pe o suprafața de circa 50 de metri patrați, din totalul de cca 70 ai acoperișului. Pompierii au desfașurat operațiuni de stingere timp de o ora și au reușit…