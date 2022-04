Stiri pe aceeasi tema

- Incendiu masiv in dupa amiaza zilei de Paste in localitatea Zarand, din judetul Arad. O stiva de conducte a fost incendiata intentionata, conform ISU, pompierii au intervenit pentru a stinge flacarile care afectasera deja doua autoturisme. Fumul declansat s-a vazut de la mare distanta. In jurul orei…

- IPJ Arad a precizat ca minorul “a dat foc mai multor țevi de plastic care urmau sa fie folosite pentru rețeaua de canalizare”. Țevile aparțineau unei societați comerciale. Prejudiciul a fost estimat la 200 de mii de lei.

- Duminica in jurul orei 15,30, un barbat de 50 de ani, din Arad, in timp ce conducea un autoturism pe D.N. 7, in Pecica, a patruns pe contrasens, intrand in coliziune cu un cap de pod, dupa care a fost proiectat intr-un autoturism parcat, informeaza IPJ Arad. In urma accidentului, conducatorul autoturismului,…

- Teribil accident de circulație in noaptea de sambata spre duminica, pe DN 79, in localitatea Chișineu Criș din județul Arad. O tanara de doar 17 ani a murit dupa ce mașina in care se afla a intrat in coliziune, din spate, cu un autocamion. „Din cercetari a reieșit ca un tanar de 20 de ani, […] Articolul…

- Un copil de opt ani a murit si alti cinci copii, cu varste cuprinse intre 5 si 13 ani, au fost raniti, dupa ce un autoturism s-a rasturnat, duminica, intr-un sens giratoriu de pe DN 79, in judetul Arad. Soferul, un barbat de 44 de ani din judetul Bihor, conducea un autoturism cu sapte locuri […]

- Incident mortal la o partida de vanatoare! Un barbat din Pancota, județul Arad, a fost impușcat mortal, azi-noapte, pe fondul de vanatoare din extravilanul localitații Sintea Mare, de catre partenerul și prietenul sau...

- Un tramvai a deraiat și a retezat un stalp de beton. La un pas de tragedie, in vestul țarii. Un tramvai cu pasageri care circula pe calea Radnei, in municipiul Arad, a deraiat si a lovit un stalp din beton care sustinea reteaua electrica...

- Intervenție cu elicopterul SMURD din Caransebeș pe Valea Almajului. Un barbat din Rudaria de aproximativ 80 de ani, se zbate intre viața și moarte, dupa ce a cazut in curte și s-a lovit la cap.