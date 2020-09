Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 13 oamnei au murit și 30 sunt grav raniți dupa o explozie, urmata de un incendiu, la o moschee din afara capitalei Bangladeshului, Dacca, transmit agențiile internaționale de presa.Explozia s-a produs vineri seara când credinciosii musulmani erau pe cale sa-si încheie rugaciunile…

- Pana astazi, 14 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 68.046 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 31.920 pacienți au fost declarați vindecați și 7.497 pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare. Peste 1.400 de noi infectari in ultimele…

- Alte doua persoane au decedat din cauza complicațiilor provocate de noul coronavirus. Bilanțul deceselor a ajuns astfel la 759 de persoane. Victimele rapuse de COVID-19 aveau 45 și, respectiv 48 de ani. Deces 758: Barbat de 45 ani. Internat la data de 11 iulie, la Spitalul Clinic Republican. Comorbiditați:…

