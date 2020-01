Stiri pe aceeasi tema

- Unsprezece oameni si-au pierdut viata marti, in Rusia, dupa ce o constructie de lemn unde erau cazati muncitori migranti a fost cuprinsa de flacari, in regiunea Tomsk din Siberia de Vest, au anuntat autoritatile, informeaza AFP potrivit Agerpres. Incendiul s-a declansat in jurul orei locale 04:00…

- Doua persoane si-au pierdut viata, iar alte 10 au fost ranite in urma unui accident in lant in care au fost implicate 25 de masini, produs vineri pe o autostrada in republica Adigheia din Caucazul de Nord, a anuntat intr-un comunicat Ministerul pentru Situatii de Urgenta din Rusia, citat de agentia…

- Un locatar al unui bloc de locuințe din Reșița a anunțat, joi, autoritațile deoarece a gasit o bomba la subsol.Imediat s-a deplasat la fața locului o echipa de pirotehnisti a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Caras-Severin pentru ridicarea si depozitarea in siguranta a bombei. Specialiștii…

- O unitate a trupelor speciale a oferit o demonstrație de forța unor elevi de gimnaziu de la o școala din centrul Rusiei. Simularea modului in care intervin mascații a starnit revolta parinților, relateaza postul de televiziune Zlat-TV, citat de Moscow Times.Mai mulți paznici de inchisoare, inarmați…

- Cel putin 15 persoane au fost ranite in urma unei aterizari dure, miercuri, a unui elicopter de transport de pasageri, in Siberia, au anuntat oficiali rusi, relateaza The Associated Press, relateaza Romania TV. Un elicopter de tip Mi 8 cu 21 de pasageri la bord si trei membri ai echipajului a fost prins…

