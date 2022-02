Stiri pe aceeasi tema

- Incendiu devastator la o fabrica de mezeluri din orașul Mizil, județul Prahova (Romania). La fața locului au intervenit cinci autospeciale de pompieri și doua ambulanțe SMURD. Flacarile au cuprins o suprafața de șapte mii de metri patrați.

- Au fost momente de panica in apropierea Capitalei, dupa ce o hala a fost cuprinsa de flacari in aceasta dimineața. La fața locului au fost alertate autoritațilr, care au trimis 23 de autospeciale de stingere pentru a lichida focul. Potrivit primelor informații, o suprafața de 2000 de metri patrați a…

- Un barbat de 65 de ani din comuna Falciu, Vaslui, a murit carbonizat, dupa ce flacarile i-au cuprins casa. Trupul neinsuflețit a fost descoperit sub acoperișul prabușit al locuinței. Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa.

- Un depozit pentru impachetare a cerealelor din Capitala a fost cuprins de flacari vineri dupa amiaza. Potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, la fata locului au intervenit sase echipaje cu 35 de pompieri, care au lichidat flacarile in aproximativ o ora si

- 7 hectare de vegetație, uscata a luat foc langa Aeroport. Pentru lichidarea focarului de ardere la fața locului a intervenit doua echipe de pompieri. Arderea a fost complet lichidata la ora 15:30.

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost anuntat miercuri seara ca este fum pe casa scarii la un bloc de pe strada Granatului din municipiul Constanta. La fata locului s-au deplasat patru autospeciale de stingere cu apa si spuma, doua autoscari, o autospeciala de transport victime multiple,…

- Un puternic incendiu a izbucnit, miercuri seara, intr-un bloc din municipiul Constanta, la fata locului deplasandu-se 11 echipaje de pompieri si SMURD. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost anuntat, miercuri seara, ca este fum pe casa scarii la un bloc de pe strada Granatului…

- Chiar in aceste momente a izbucnit un incendiu de proporții in curtea unei biserici cunoscute din București. Lacașul de cult se afla la intersecția Doamna Ghica cu șoseaua Colentina. Avem și primele imagini cu flacarile mistuitoare care au inceput deja sa faca ravagii. Iata ce se intampla in aceste…