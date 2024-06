Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Ploiești, județul Prahova, au emis, joi dimineața, mesaj RO-Alert dupa un incendiu cu degajari mari de fum care se manifesta la un magazin din oraș.Potrivit ISU Prahova, incendiul se manifesta la un magazin de pe Aleea Chimiei.

- Autoritatile din Sinaia au transmis, marti, unm mesaj RO-Alert pentru avertizarea populatiei, dupa ce a fost semnalata prezenta unui urs in oras.”A fost transmis mesaj RO-Alert in orasul Sinaia, str. Furnica, pentru avertizarea populatiei cu privire la prezenta unui animal salbatic (urs) zone publice”,…

- Din primele informații, nu sunt victime depistsate pana in acest moment, ard doar reziduuri petroliere.Anunțul autoritaților:„Incendiu hala in Ploiești zona NuciAcționeaza pompierii militari din cadrul Detașamentelor 1 și 2 Ploiești.Degajare masiva de fum, se va transmite mesaj RO-ALERT pentru municipiul…

- Evenimentele recente din Slanic, județul Prahova, au generat o serie de controverse și tensiuni intre autoritați, in contextul prabușirii unei porțiuni din strada 23 August și evacuarii celor 42 de locuitori afectați. Cauza acestei tragedii a fost identificata, iar concluziile specialiștilor au generat…

- Un urs a fost vazut marți seara, 30 aprilie, in comuna Cornu, iar autoritațile au transmis un mesaj RO Alert, sfatuind populația sa nu se apropie, a transmis ISU Prahova.„A fost transmis mesaj RO-ALERT in comuna Cornu, sat Cornu de Jos, pentru avertizarea populatiei cu privire la prezența unui animal…

- O femeie de 72 de ani, aflata ca turist in Romania, a fost atacata de un urs, luni, in timp ce se afla in zona barajului Vidraru din judetul Arges. Autoritatile au emis mesaj RO-Alert prin care avertizeaza populatia din zona asupra pericolului.

- Autoritatile au transmis, sambata, un mesaj RO-Alert dupa ce a fost semnalata prezenta unui urs la Ciolpani, in zona fiind directioate mai multe echipaje de interventie. Jandarmii au constatat ca este vorba despre un pui care nu a atacat gospodarii.

- Alarma s-a dat dupa miezul nopții. Oamenii au sunat disperați la 112 și au spus ca fabrica de produse chimice a fost cuprinsa de flacari. Mai multe echipaje de pompieri au intervenit, iar polițiștii au blocat strada și au oprit circulația din cauza pericolului de explozie.Ulterior, un mesaj RO-alert…