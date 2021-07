Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu violent a cuprins o construcție și mai multe turisme, la un depozit din localitatea Fantanele, anunța ISU Prahova. Echipajele au gasit doua victime, respectiv un baiat de 17 ani cu arsuri pe 92% din...

- Un copil de un an și jumatatea a fost transportat de urgența la spital cu ajutorul unui elicopter SMURD dupa ce micuțul s-a oparit cu apa clocotita, astfel ca s-a ales cu arsuri de gradul 2 pe intreg corpul. Incidentul a avut loc in Bistrița-Nasaud și oamenii legii au deschis o ancheta privind acest…

- Un tanar a fost retinut de politistii din Timisoara, dupa ce a recunoscut ca i-a dat foc unei vecine. Femeia a murit la spital, avand arsuri pe 90 la suta din suprafata corpului. Femeia, in varsta de 48 de ani, a iesit, ieri dupa-amiaza, din scara blocului, in care locuia, cuprinsa de flacari. Aceasta…

- Ieri, traficul rutier pe DN1A, la km 109+400, pe raza comunei Gura Vitioarei, a fost restrictionat aproximativ o jumatate de ora (12-12.30), ca urmare a unui accident in care au fost implicate un autoturism condus de un barbat in varsta de 27 de ani si un motociclist, tot de aceeasi varsta. Potrivit…

- Un copil de patru ani a fost transportat de urgența la spital cu un elicopter in urma unui accident mortal din Constanța. Doua autoturisme și un camion au fost implicate in teribila tragedie. O femeie in varsta de 42 de ani și-a pierdut viața in urma impactului.

- Directorul unui portal de știri din Texas a fost transportat și internat de urgența la o unitate medicala, dupa ce s-a infectat cu coronavirus. Site-ul de știri TruNews, al carui director este Rick Wiles, a anunțat, saptamana trecuta, ca barbatul a fost confirmat pozitiv cu SARS-COV-2 și transportat…

- Din primele informații, explozia a fost urmata de un incendiu. La fața locului au ajuns mai multe echipaje de pompieri și o ambulanța.Ca masura de prevenție, locatarii au fost evacuați. Proprietarul in varsta de 37 de ani a fost ranit, fiind transportat de urgența la spital. Acesta are arsuri la nivelul…